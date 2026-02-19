Tragedia w walentynki. 27-latka utonęła w balii ogrodowej. 35-latek zatrzymany

Funkcjonariusze z Augustowa, pod nadzorem tamtejszej prokuratury, wyjaśniają okoliczności dramatu, który rozegrał się 14 lutego 2026 roku. W jednej z miejscowości powiatu zmarła 27-latka. Służby od razu zatrzymały 35-letniego mężczyznę, który był z nią w momencie zdarzenia, jednak po złożeniu zeznań jako świadek, wrócił on na wolność.

- Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie w balii ogrodowej - przekazał prok. Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Mroczna przeszłość podejrzanego?

Śledczy dotarli do nowych informacji na temat 35-latka. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna ten mógł dopuścić się poważnych przestępstw wobec innej kobiety. Te niepokojące ustalenia skłoniły prokuratora do natychmiastowego wydania decyzji o jego ponownym zatrzymaniu.

W czwartek, 19 lutego, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Tym razem przesłuchano go już nie jako świadka, lecz osobę podejrzaną. Sprawa ma charakter rozwojowy. Zarówno policja, jak i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem, czy zatrzymany nie ma na sumieniu podobnych czynów wobec innych ofiar.