Rzucił niemowlęciem o podłogę. Ojciec aresztowany. Dziecko w cięzkim stanie

Usiłowanie zabójstwa 6-miesięcznego dziecka

Prokuratura Rejonowa w Augustowie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 6-miesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego. Zdarzenie miało miejsce 10 czerwca. Według ustaleń biegłych 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę.

- Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala, gdzie przebywa nadal - informuje Wojciech Piktel rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona, natomiast ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 27 -latek został aresztowany okres trzech miesięcy.

Grozi mu od 10 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienia wolności.