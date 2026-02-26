Rozbito grupę przestępczą. Banki mogły stracić 5 mln zł

zatrzymano siedmiu mieszkańców Kolna,

na czele grupy stał 45-latek,

przeszukano 11 lokalizacji w Warszawie i Kolnie,

służby przejęły gotówkę, środki odurzające i elektronikę,

banki mogły stracić minimum 5 mln zł,

podejrzanym grozi wieloletnia odsiadka (od 8 do 15 lat).

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą białostockiej komendy miejskiej pracowali nad tą sprawą od trzech lat. Finał operacji miał miejsce na początku lutego, kiedy to przy wsparciu policjantów z komendy wojewódzkiej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzono skoordynowaną akcję. Zatrzymano łącznie siedem osób, wszyscy to mieszkańcy Kolna. W gronie ujętych znajduje się 45-letni lider szajki oraz sześciu jej członków w wieku od 32 do 40 lat.

Mechanizm działania oszustów

Z ustaleń dochodzeniowych wynika, że grupa oficjalnie zajmowała się doradztwem prawnym i biznesowym. W ofercie podejrzanych znajdowały się między innymi:

wsparcie w uzyskiwaniu dotacji unijnych i krajowych,

zakładanie fundacji,

organizowanie finansowania dla firm,

pomoc w oddłużaniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Według organów ścigania, pod przykrywką legalnych usług, grupa zajmowała się wyłudzaniem kredytów bankowych. Proceder opierał się na dostarczaniu sfałszowanych dokumentów, w tym nieprawdziwych zaświadczeń o zarobkach i miejscu zatrudnienia. W zamian za zorganizowanie finansowania, członkowie grupy pobierali prowizje w gotówce.

Nalot na kancelarię i zabezpieczone mienie

Mundurowi weszli jednocześnie do 11 miejsc powiązanych z działalnością podejrzanych, zlokalizowanych zarówno w Kolnie, jak i w Warszawie. Podczas przeszukań zabezpieczono:

środki odurzające,

broń pneumatyczną na sprężone powietrze,

pałki teleskopowe,

dokumentację księgową i prawną,

sprzęt komputerowy i telefony,

gotówkę w kwocie ponad 22 tysięcy złotych oraz blisko 4 tysiące euro.

Uwagę śledczych przykuł sejf znajdujący się w jednej z kancelarii, w którym ukryto narkotyki. Zabezpieczone substancje zostały przekazane biegłym do szczegółowych badań laboratoryjnych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku na postawienie konkretnych zarzutów. 45-latek jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Pozostali zatrzymani odpowiedzą za udział w tej grupie. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Służby zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają, że wkrótce dojdzie do kolejnych aresztowań.