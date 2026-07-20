Rekord Polski pobity. W Białymstoku powstało gigantyczne carpaccio

Rekord pobito podczas odbywającego się w Białymstoku Festiwalu Produktów Lokalnych. Do przygotowania carpaccio składniki dostarczyli lokalni producenci oraz marki zrzeszone w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. A danie tworzyli kucharze z Dwór Czarneckiego.

Rekord pobity po 10 latach

Przygotowanie carpaccia zajęło 4 godziny. Tym samym został pobity rekord Polski, co ciekawe ustanowiony 10 lat temu również w Białymstoku. Wówczas danie ważyło 98 kg więc rekord został pobity o ponad 40 kg.

Po ustanowieniu rekordu, carpaccio zajadali się mieszkańcy i turyści.