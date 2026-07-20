Rekord Polski pobity. W Białymstoku powstało gigantyczne carpaccio

Paweł Jakubowski
2026-07-20 7:44

Białystok pobił rekord Polski w układaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg.

Rekord
Autor: Województwo Podlaskie i Bogdan Dyjuk/ Materiały prasowe

Rekord pobito podczas odbywającego się w Białymstoku Festiwalu Produktów Lokalnych.  Do przygotowania carpaccio składniki dostarczyli lokalni producenci oraz marki zrzeszone w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. A danie tworzyli kucharze z Dwór Czarneckiego.  

Rekord pobity po 10 latach

Przygotowanie carpaccia zajęło 4 godziny. Tym samym został pobity rekord Polski, co ciekawe ustanowiony 10 lat temu również w Białymstoku. Wówczas danie ważyło 98 kg więc rekord został pobity o ponad 40 kg. 

Po ustanowieniu rekordu, carpaccio zajadali się mieszkańcy i turyści. 

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