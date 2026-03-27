Regionalne perełki. Pierwsza edycja targów RegioFest Białystok

Targi mają pokazać bogactwo Podlasia. Pojawi się kilkudziesięciu wystawców, którzy zaprezentują wyroby z ceramiki, gliny, wikliny, oraz wyroby, które stanowią o kulinarnej sile naszego regionu.

- Nazwa imprezy ma w pełni oddać regionalność tego wydarzenia. Chcemy pokazać, że mamy masę pyszności, do tego bardzo interesujące produkty od biżuterii po kosmetyki - mówi organizatorka Katarzyna Tarkowska - Ilczuk

Małe lokalne manufaktury

Na targach swoje perełki pokażą lokalni twórcy, którzy od podstaw wytwarzają dany produkt. To tak zwane marki z duszą

Prezenty na święta

Targi to świetna okazja, aby poszukać inspiracji na świąteczne prezenty.

Wstęp jest wolny. Targi w sobotę i niedziele w godz 11:00- 19:00

RegioFest. Co będzie?

Żywność regionalnaProdukty tradycyjne i rzemieślnicze, miody, przetwory, pieczywo, sery, wędliny, słodycze, napoje, produkty BIO, superfoods i żywność funkcjonalna.

Zdrowie i naturaZielona żywność (jęczmień, chlorella, algi), produkty wspierające odporność, zioła i herbaty, naturalne oleje, produkty konopne.

Kosmetyki naturalneKosmetyki roślinne i ekologiczne, mydła, kremy, olejki, świece naturalne, aromaterapia, pielęgnacja w duchu EKO.

Rękodzieło i modaCeramika, drewno, wiklina, biżuteria handmade, wyroby regionalne, dekoracje inspirowane naturą, ubrania slow fashion z podlaskim akcentem i akcesoria handmade.