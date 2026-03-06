Pożar sklepu meblowego w Hajnówce przyniósł milionowe straty. Śledczy podjęli ostateczną decyzję

Spis treści Prokuratura w Hajnówce zakończyła śledztwo w sprawie pożaru sklepu meblowego

ogień pojawił się 19 września 2025 roku w okolicach godziny 00:30 na terenie Hajnówki

płomienie objęły gmach dawnego kina zlokalizowany przy ulicy Armii Krajowej

działania strażaków trwały nieprzerwanie przez niemal 40 godzin

szkody materialne wyliczono na przeszło 4,92 miliona złotych

śledczy umorzyli sprawę, wykluczając ostatecznie udział osób trzecich

Dyspozytor Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce odebrał informację o zadymieniu dachu dokładnie 19 września 2025 roku w okolicach godziny 00:30. Zastępy ratowników błyskawicznie potwierdziły skalę zagrożenia, odkrywając płomienie trawiące poddasze trójkondygnacyjnej budowli. Drewniane elementy konstrukcyjne, takie jak stropy, ściany oraz więźba dachowa, drastycznie przyspieszyły rozprzestrzenianie się żywiołu. Choć początkowo ratownicy walczyli z ogniem także wewnątrz obiektu, naruszona stabilność gmachu wymusiła ich natychmiastowe wycofanie.

Sytuację opanowano o godzinie 10:11, po czym przystąpiono do demontażu konstrukcji i neutralizacji zarzewi ognia. Ostateczne stłumienie pożaru wymagało sprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych. W trwających niemal 40 godzin zmaganiach brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP z powiatu hajnowskiego oraz przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej z Hajnówki.

Sprawę przejęła natychmiast Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Śledztwo prowadzono pod kątem sprowadzenia ogromnego zagrożenia dla mienia poprzez pożar obiektu handlowego. Szkody wyceniono ostatecznie na kwotę przekraczającą 4,92 miliona złotych.

W toku postępowania szczegółowo przesłuchano świadków, przeanalizowano nagrania z kamer, zdjęcia oraz opinię biegłego z dziedziny pożarnictwa. Zgromadzone przez śledczych dowody ostatecznie wykluczyły bezpośredni udział osób trzecich.

„Wobec powyższego postanowieniem z dnia 30 stycznia 2026 roku śledztwo w przedmiotowej sprawie umorzono, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.- wobec braku znamion czynu zabronionego” - poinformował Prokurator Rejonowy w Hajnówce Marek Dąbrowski.

