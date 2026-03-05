O krok od tragedii. 17-latek przestawił zwrotnicę kolejową... z ciekawości

2026-03-05 11:45

Dwóch 17-latków zatrzymano na torach kolejowych w Białymstoku. Jeden z nich przestawił zwrotnicę. Tragedii udało się uniknąć dzięki szybkiej reakcji policjantów.

Do zdarzenia doszło na torowisku przy ul. Przytorowej w Białymstoku. Kamery monitoringu zarejestrowały dwie osoby poruszające się po torach. Na miejsce przybyli białostoccy policjanci. Okazało się, że to dwaj 17-latkowie, którzy wracając ze szkoły urządzili sobie spacer po torach kolejowych. To jednak nie wszystko. Mundurowi ustalili, że jeden z młodych mężczyzn przestawił zwrotnicę. 

- Swoje zachowanie tłumaczyli ciekawością i chęcią poznania infrastruktury kolejowej - relacjonuje Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji. 

17-latkowie noc spędzili w policyjnym areszcie, a po czynnościach procesowych zostali zwolnieni.

Policja podkreśla, że ich ciekawość mogła doprowadzić do tragedii.

