Wypadek kolumny rządowej. Trzeci funkcjonariusz BOR z zarzutami

Paweł Jakubowski
2026-03-05 11:13

Sprawa wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło ponownie wraca na światło dzienne. Kolejny były funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu usłyszał zarzuty.

Wypadek Beaty Szydło

Autor: KASIA ZAREMBA / SUPER EXPRESS

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzut składania fałszywych zeznań kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR.

Trzeci funkcjonariusz

To już trzeci funkcjonariusz BOR, który usłyszał zarzuty w tej sprawie - poinformuje biuro prasowe Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Chodzi o składanie fałszywych zeznań w sprawie wypadku rządowej kolumny rządowej w 2017 roku. Pojazdy zderzyły się z Fiatem. 

Co grozi ?

Za ten czyn podejrzanemu zagrozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kolejne zarzuty?

Białostocka prokuratura planuje przedstawić zarzuty łącznie ośmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom BOR. 

