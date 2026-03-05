Wypadek kolumny rządowej. Trzeci funkcjonariusz BOR z zarzutami

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzut składania fałszywych zeznań kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR.

Trzeci funkcjonariusz

To już trzeci funkcjonariusz BOR, który usłyszał zarzuty w tej sprawie - poinformuje biuro prasowe Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Chodzi o składanie fałszywych zeznań w sprawie wypadku rządowej kolumny rządowej w 2017 roku. Pojazdy zderzyły się z Fiatem.

Co grozi ?

Za ten czyn podejrzanemu zagrozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kolejne zarzuty?

Białostocka prokuratura planuje przedstawić zarzuty łącznie ośmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom BOR.