Wypadek kolumny rządowej. Trzeci funkcjonariusz BOR z zarzutami

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzut składania fałszywych zeznań kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR.
Trzeci funkcjonariusz
To już trzeci funkcjonariusz BOR, który usłyszał zarzuty w tej sprawie - poinformuje biuro prasowe Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Chodzi o składanie fałszywych zeznań w sprawie wypadku rządowej kolumny rządowej w 2017 roku. Pojazdy zderzyły się z Fiatem.
Co grozi ?
Za ten czyn podejrzanemu zagrozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Kolejne zarzuty?
Białostocka prokuratura planuje przedstawić zarzuty łącznie ośmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom BOR.