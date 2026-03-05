Zapadła decyzja o terenach przy granicy z Białorusią. "90 dni"

Rząd przedłuża zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Strefa buforowa na kolejne 90 dni

Od czwartku na kolejne 90 dni przedłużony został zakaz przebywania w części strefy nadgranicznej przy granicy Polski z Białorusią. Ograniczenie obejmuje odcinek granicy o długości ponad 78 kilometrów i według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma związek z utrzymującą się presją migracyjną na tym obszarze. Zakaz obowiązuje nieprzerwanie od 13 czerwca 2024 roku i od tego czasu jest regularnie przedłużany. Podstawą obecnej decyzji jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2026 roku, które utrzymuje dotychczasowe zasady funkcjonowania strefy buforowej. Obszar objęty ograniczeniami nie zmienił się w stosunku do wcześniejszych regulacji. Zakaz dotyczy pasa granicy o długości 78,29 km, znajdującego się w zasięgu placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na większości odcinka – dokładnie 59,24 km – strefa objęta zakazem ma szerokość 200 metrów od linii granicy państwowej. W niektórych miejscach jest jednak znacznie szersza. Na fragmencie o długości 15,26 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa sięga około dwóch kilometrów w głąb kraju. Z kolei na odcinku liczącym około 3,79 km szerokość strefy wynosi nawet około czterech kilometrów. Resort spraw wewnętrznych zaznacza, że w miarę możliwości wyłączono z niej miejscowości oraz szlaki turystyczne. Ma to ograniczyć negatywne skutki restrykcji dla mieszkańców i turystów. Jak głosi uzasadnienie rozporządzenia, głównym powodem utrzymania strefy buforowej pozostaje stała presja migracyjna. Wskazano też na przeloty z terytorium Białorusi balonów meteorologicznych, do których podwieszane są pakunki z tytoniem.

🟢Skuteczne działania funkcjonariuszy #StrażGraniczna i @PolskaPolicja ❗️Ponad 700 funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadziło ogólnopolską akcję wymierzoną w nielegalną migrację:✅ blisko 1800 skontrolowanych cudzoziemców,✅ ponad 140 osób zatrzymanych,✅ ponad 130… pic.twitter.com/MPpATVm6G9— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 4, 2026

