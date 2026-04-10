"Potrzebujemy zwycięstwa". Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Koroną Kielce

W meczu z Lechem Poznań Jagiellonia nie wypadła najgorzej. Pojedynek z Mistrzem Polski był wymagający i jak podkreślał trener "to był dobry mecz". Jednak już najwyższy czas na wygraną.

Dogonić Lecha

Piątkowy rywal Jagi zajmuje 10 lokatę w tabeli, ale ma swoje atuty. Scyzoryki grają ofensywnie, więc można spodziewać się wielu bramek. Oby padły po właściwej stronie. Jagiellonia spragniona wygranej i jeśli ją odniesie to dogoni Lecha Poznań.

Nasza pewność siebie rośnie

Jagiellonia ma za sobą kiepską serię, ale powoli wraca na właściwe tory. Chociaż starcie z obecnym Mistrzem Polski - Lechem Poznań - zakończyło się remisem, Jaga pokazała na murawie charakter.

- To, czego dzisiaj potrzebujemy, to wygrać mecz - powiedział przed spotkaniem Adrian Siemieniec. - Kielce to trudny teren. Ale jesteśmy pełni optymizmu i też czuję po zespole, że ta nasza pewność siebie rośnie.

Pojedynek Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce o godz. 20:30.