"Potrzebujemy zwycięstwa". Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Koroną Kielce

W meczu z Lechem Poznań Jagiellonia nie wypadła najgorzej. Pojedynek z Mistrzem Polski był wymagający i jak podkreślał trener "to był dobry mecz". Jednak już najwyższy czas na wygraną.
Dogonić Lecha
Piątkowy rywal Jagi zajmuje 10 lokatę w tabeli, ale ma swoje atuty. Scyzoryki grają ofensywnie, więc można spodziewać się wielu bramek. Oby padły po właściwej stronie. Jagiellonia spragniona wygranej i jeśli ją odniesie to dogoni Lecha Poznań.
Nasza pewność siebie rośnie
Jagiellonia ma za sobą kiepską serię, ale powoli wraca na właściwe tory. Chociaż starcie z obecnym Mistrzem Polski - Lechem Poznań - zakończyło się remisem, Jaga pokazała na murawie charakter.
- To, czego dzisiaj potrzebujemy, to wygrać mecz - powiedział przed spotkaniem Adrian Siemieniec. - Kielce to trudny teren. Ale jesteśmy pełni optymizmu i też czuję po zespole, że ta nasza pewność siebie rośnie.
Pojedynek Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce o godz. 20:30.