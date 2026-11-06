Popularne uzdrowisko wyludnia się? Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Jak informuje Radio Białystok, w 2025 roku w Augustowie urodziło się o 20 dzieci mniej niż rok wcześniej. Samorządowcy przewidują, że w ciągu dwóch lat liczba przedszkolaków spadnie o 170, a w perspektywie pięciu–siedmiu lat może zniknąć kilka oddziałów szkolnych.

Według prognoz przedstawionych przez zastępcę burmistrza Filipa Chodkiewicza w latach 2030–2032 w szkołach podstawowych nr 4 i 6 może funkcjonować tylko po jednej klasie w każdym roczniku. Władze miasta zapewniają jednak, że placówki nadal będą działać.

Cztery miejskie szkoły podstawowe w Augustowie

Z informacji Urzędu Miejskiego w Augustowie wynika, że samorząd prowadzi cztery szkoły podstawowe: nr 2, 3, 4 i 6. W mieście funkcjonują również miejskie przedszkola nr 1, 2, 3, 4 i 6 oraz Żłobek nr 1.

Malejąca liczba dzieci może w przyszłości wymusić zmiany w organizacji nauczania i dostosowanie liczby oddziałów do potrzeb mieszkańców. Na razie nie ma jednak potwierdzonych planów likwidacji miejskich szkół podstawowych.

QUIZ. Co wiesz o Augustowie? To miasto w Podlaskiem uznawane jest za czołowe uzdrowisko w Polsce Pytanie 1 z 15 W którym wieku Augustów otrzymał prawa miejskie? XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek Następne pytanie

Augustów. Uzdrowisko i turystyczna perła Podlasia

Augustów to jedno z najważniejszych miast turystycznych województwa podlaskiego, położone w otoczeniu dziewięciu jezior i rozległej Puszczy Augustowskiej. Od 1993 roku posiada status uzdrowiska. Miasto słynie z malowniczych krajobrazów, zabytkowego Kanału Augustowskiego oraz doskonałych warunków do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza kajakarstwa i żeglarstwa.

Augustów jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym m.in. z produkcji jachtów.

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