Popisowe dania i niesamowita podróż kulinarna. Kolacja inaugurująca Restaurant Week w Białymstoku [ZDJĘCIA]

Wiosenna edycja Restaurant Week odbywa się pod hasłem "Foodie Season". W poniedziałek (09.03) w Dworze Czarneckiego odbyła się uroczysta kolacja inaugurująca festiwal. Wzięli w niej udział lokalni influencerzy, youtuberzy oraz przedstawiciele świata biznesu i mediów. Niecodzienne połączenie smaków i dania, które wyglądają jak dzieła sztuki wprowadziły gości w niesamowitą kulinarną podróż.

Smaki, które zachwycą najbardziej wymagających smakoszy

Podczas kolacji w Dworku Czarneckiego goście mieli przyjemność spróbować popisowych dań szefa kuchni. Pięknie podane niecodzienne połączenia smaków dostarczyły niesamowitych doznań i zaskoczyły (pozytywnie!) kulinarnych influencerów.

Arcydzieła na talerzu

Menu A

Goście degustowali zupę krem z kiszonej kapusty z chrupiącym boczkiem i szczypiorkiem (przystawka), filet z perlicy sous vide z puree z pasternakiem z pastą miso, emulsją z czarnej porzeczki i wstążkami ziemniaczanymi (danie główne) i mus z białej czekolady z żelką mango-marakuja (deser).

Menu B

Znalazły się w nim tatar z bakłażana z suszonym pomidorem, kaparami i szalotką, pieczony kalafior w glazurze z miso, sosu sojowego i syropu klonowego podany z puree z marchewki i kremowy ryż kokosowy z wanilią, musem z mango, limonką i chipsem kokosowym. Wszystko piękne podane, bo jak wiadomo, najpierw jemy oczami!

Menu tradycyjne czy vege?

Każda restauracja, która bierze udział w festiwalu przygotowuje 2 warianty menu. W każdym zestawieniu mamy przystawkę, danie główne, deser i napój. Wybór jest ogromny, ale czasu dość by spróbować wszystkich pyszności. Festiwal trwa do 22 kwietnia i bierze w nim udział aż 16 białostockich restauracji. Ich listę możecie sprawdzić tu.