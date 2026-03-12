Odkryj Bestune w Białymstoku! Trwają Dni Otwarte w Top Auto

Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z trzema modelami Bestune, w tym z wyjątkowym crossoverem segmentu C – Bestune T77. Ten dynamiczny SUV łączy sportową sylwetkę z nowoczesną technologią i bogatym wyposażeniem. W wersji Business T77 oferuje m.in. skórzaną tapicerkę, panoramiczny szyberdach, system multimedialny z dużym ekranem dotykowym, kamerę cofania oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Samochód napędzany jest silnikiem 1.5 turbo i zachwyca najnowszym charakterystycznym designem marki.

i Autor: Archiwum prywatne

To świetna okazja, żeby poznać Bestune z bliska, porozmawiać z naszymi ekspertami, odbyć jazdę testową, a przy tym wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest nowy Bestune T77 – podkreślają przedstawiciele Top Auto Białystok.

i Autor: Archiwum prywatne

Dni otwarte w Top Auto to również możliwość umówienia się na indywidualną jazdę testową, dzięki której można poczuć na własnej skórze, jak Bestune łączy komfort, moc i innowacje technologiczne.

Bestune to marka należąca do chińskiego koncernu FAW – jednego z największych producentów motoryzacyjnych na świecie. W Polsce samochody Bestune wyróżniają się nowoczesnym designem, zaawansowaną technologią i atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny.

Dni otwarte w Top Auto Białystok to najlepszy moment, aby samodzielnie przekonać się, dlaczego samochody tej marki zdobywają coraz większą popularność. Nie przegap okazji! Odwiedź Top Auto i odkryj Bestune w całej okazałości – wiosna to idealny moment na nowy samochód!

i Autor: Archiwum prywatne

Top Auto Białystok – Autoryzowany Salon i Serwis Bestune

📍 Krupniki 25, 15-641 Białystok

🕘 Pon.–Pt. 9:00–17:00, Sob. 10:00–15:00

📞 664 441 321

✉️ [email protected]

🌐 topauto.bestune-auto.pl

Więcej informacji także na stronie internetowej: https://topauto.bestune-auto.pl/ oraz na Facebooku.