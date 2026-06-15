Podlaskie. Kilkumiesięczne niemowlę w szpitalu. Zatrzymani rodzice

Paweł Jakubowski Ewa Horosz
2026-06-15 11:57

Szokujące doniesienia z powiatu augustowskiego. Z ustaleń reporterów Radia Eska wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka.

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Autor: Dziecko/ Materiały prasowe

Z naszych ustaleń wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim.  Prokuratura Rejonowa w Augustowie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy, ale potwierdza zatrzymanie opiekunów.

       - Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzenie w kilkuletnim dzieckiem. Natomiast ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy więcej informacji -  Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski.

Niemowlę znajduje się obecnie w szpitalu. Na razie nic nie wiadomo o stanie jego zdrowia.​

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