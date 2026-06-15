Podlaskie. Kilkumiesięczne niemowlę mogło wypaść z wózka. Zatrzymani rodzice

Z naszych ustaleń wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim. Prokuratura Rejonowa w Augustowie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy, ale potwierdza zatrzymanie opiekunów.

- Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzenie w kilkuletnim dzieckiem. Natomiast ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy więcej informacji - Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski.

Niemowlę znajduje się obecnie w szpitalu. Na razie nic nie wiadomo o stanie jego zdrowia.​