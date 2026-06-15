Jagiellonia leci do Austrii. Jest plan przygotowań do nowego sezonu

Powrót z urlopów

Piłkarze wracają z urlopów 22 czerwca, a już 5 dni później rozegrają mecz sparingowy przeciwko drużynie Województwa Podlaskiego podczas Pikniku z Jagą w Narewce.

Tydzień później zapanowano mecz kontrolny z Pogonią Siedlce. Spotkanie w ośrodku treningowym przy ulicy Elewatorskiej

Letni obóz

Jagiellonia zazwyczaj przed startem rozrywek nie wylatywała na zagraniczny obóz. W tym roku rusza do Austrii. 6 lipca Żółto-Czerwoni udadzą się na obóz przygotowawczy do Hopfgarten-Markt, gdzie będą do 18 lipca.

Sparingi

Na zgrupowaniu zaplanowano trzy sparingi. Podopieczni Adriana Siemieńca rozegrają z:

Polissia Żytomierz (9.07),

Pafos FC (12.07)

FC Nordsjælland (17.07).

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w weekend 25-26 lipca, a pierwszym rywalem Jagi będzie Korona Kielce.

W lipcu też losowanie rywala w Lidze Europy