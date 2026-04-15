Podlaskie Boxing Show IV. Pojedynek w wadze ciężkiej w walce wieczoru

Pojedynek wieczoru

W walce głównej dojdzie do polsko- bośniackiego starcia. Zmierzą się Bartłomiej Szczęsny (7-1-1 4 ko) i Dzemal Bośnjak (7-11-1 4 ko). Pojedynek zakontraktowany na 8 rund.

- Bardzo niebezpieczny zawodnik z Bałkanów. To nie będzie łatwa walk dla Polaka. Czeka nas stracie mańkutów, bo obaj zawodnicy są leworęczni- mówi Dariusz Snarski - Promotor

Przed walka wieczoru Ukrainiec Witalij Stalczenko (13-1-0 8 ko) skrzyżuje rękawice z Lukasem Labasko (5-1-1 3 ko) ze Słowacji.

Boks olimpijski

Tradycją podczas wydarzeń są pojedynki boksu olimpijskiego które rozpoczną się już od godziny 18.00 a pojedynki karty głównej od godz. 19.00

Ciekawie zapowiadają się starcia: Adama Bagińskiego Hetman Białystok Mistrza i reprezentanta Polski z Filipem Pożniakiem -aktualnym Mistrzem Województwa Podlaskiego. Inne starcie to walka rewanżowa Piotra Olszewskiego Hetman Białystok z Alexem Bietą z Boxing Sokółka.

Oliwier Szot i nowy zawodnik

Oliwier Szot zrzucił kilkanaście kilogramów i będzie walczył w wadze w junior półśredniej, a jego rywalem będzie Konrad Czajkowski

W ringu pojawi sięnowy zawodnik białostockiej grupy Boxing Production Oznakowania Drogowe" Archie Razhik, który zmierzy się w doświadczonym wyjadaczem z Estonii.

Gala w sobotę w hali przy ul. Pułaskiego 96.

Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie,Partnerem Wieloletnim Miasto Białystok i Urząd Miejski,Partnerem Tytularnym Oznakowania Drogowe Bartnicki.

Transmisja na kanale Polsat Sport Fight od godziny 19.00 oraz online na Polsat Box GO.

Bilety do piątku w sklepie Wojownik, ul.św.Rocha 13\15 lok 1 , oraz w dniu gali przy wejściu od godz 17:00

