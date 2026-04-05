Świetne informacje dla Jagiellonii. Adrian Siemieniec przedłużył umowę

Nowy kontrakt
Od dłuższego czasu w pojawiały się pytania oraz spekulacje czy Adrian Siemieniec zostanie w Jagiellonii Białystok?
Wszystko rozwiało się przed meczem z Lecem Poznań. Adrian Siemieniec pojawił się na murawie i wtedy spiker poinformował, że:
- Jagiellonia Białystok i Adrian Siemieniec osiągnęli porozumienie, na mocy którego kontrakt trenera obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku
Kibice zgromadzeni na stadionie zaczęli skandować nazwisko trenera.
Więcej informacji o nowym kontrakcie ma być podane na konferencji, którą zaplanowano na wtorek 7 kwietnia.
Kreator sukcesów
Adrian Siemieniec objął stery w Jagiellonii Białystok dokładnie 3 lata temu. Wywalczył z zespołem historyczne mistrzostwo Polski i dwukrotny awans do fazy pucharowej europejskich rozrywek.
Z Jagiellonii uczynił jedną z najsilniejszych drużyn w Polsce i rozpoznawalną markę w Europie, docierając w ubiegłym roku do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie poprowadził Jagę w ponad stu meczach i 32 meczach na Starym Kontynencie
Był wybierany Trener sezonu 2023/2024 w Ekstraklasie, oraz Najlepszym Trenerem roku 2025 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna".