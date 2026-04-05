Świetne informacje dla Jagiellonii. Adrian Siemieniec przedłużył umowę

Nowy kontrakt

Od dłuższego czasu w pojawiały się pytania oraz spekulacje czy Adrian Siemieniec zostanie w Jagiellonii Białystok?

Wszystko rozwiało się przed meczem z Lecem Poznań. Adrian Siemieniec pojawił się na murawie i wtedy spiker poinformował, że:

Jagiellonia Białystok i Adrian Siemieniec osiągnęli porozumienie, na mocy którego kontrakt trenera obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku

Kibice zgromadzeni na stadionie zaczęli skandować nazwisko trenera.

Więcej informacji o nowym kontrakcie ma być podane na konferencji, którą zaplanowano na wtorek 7 kwietnia.

Kreator sukcesów

Adrian Siemieniec objął stery w Jagiellonii Białystok dokładnie 3 lata temu. Wywalczył z zespołem historyczne mistrzostwo Polski i dwukrotny awans do fazy pucharowej europejskich rozrywek.

Z Jagiellonii uczynił jedną z najsilniejszych drużyn w Polsce i rozpoznawalną markę w Europie, docierając w ubiegłym roku do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie poprowadził Jagę w ponad stu meczach i 32 meczach na Starym Kontynencie

Był wybierany Trener sezonu 2023/2024 w Ekstraklasie, oraz Najlepszym Trenerem roku 2025 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna".