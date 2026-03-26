Paweł Deląg odwiedził woj. podlaskie. Szuka miejsc do filmu o husarii

Jacek Chlewicki
2026-03-26 12:07

Znany aktor Paweł Deląg pojawił się na Podlasiu, gdzie prowadzi rekonesans do swojej najnowszej produkcji filmowej. 55-letni artysta odwiedził m.in. Białystok i Łomżę, rozważając te miejsca jako potencjalne plany zdjęciowe. Jak ujawniono, film ma opowiadać o polskiej husarii i trafić do kin jeszcze po realizacji w tym roku.

Paweł Deląg to polski aktor filmowy i telewizyjny, znany z ról w produkcjach krajowych i zagranicznych. Wystąpił m.in. w takich filmach jak „Quo Vadis”, „Ja wam pokaże” czy „Chłopaki nie płaczą”, a także w wielu serialach. Niedawno 55-letni aktor odwiedził województwo podlaskie, gdzie szukał miejsc do nakręcenia swojego nowego filmu. - Świetny dzień spędzony na Podlasiu, w Białymstoku oraz w Łomży tak , tak … de facto pierwszy dzień dokumentacji naszych potencjalnych obiektów zdjęciowych - napisał na swoim fanpage'u Paweł Deląg.

O wizycie artysty napisał prezydent Łomży. - Spotkałem się z Pawłem Delągiem, aktorem, reżyserem i producentem filmowym, który planuje w Województwo Podlaskie nakręcić swój kolejny film. Miasto Łomża rozważane jest jako jedno z miejsc do scen batalistycznych. Produkcja dotyczy polskiej husarii i ma być kręcona jeszcze w tym roku, a następnie wyświetlana w kinach - zdradził Mariusz Chrzanowski.

