Zatrzymanie oszusta w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyłudził ponad 200 tysięcy złotych

Skuteczna akcja łomżyńskich policjantów doprowadziła do zatrzymania 46-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Mężczyzna został ujęty w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z podejrzeniem o liczne oszustwa na szkodę seniorek. Jak ustalili śledczy, jego ofiarą padły co najmniej trzy kobiety z różnych części Polski, które łącznie straciły prawie 225 tysięcy złotych. To finał intensywnych działań operacyjnych prowadzonych przez kryminalnych z Łomży, którzy rozpracowywali siatkę przestępczą.

Oszustwo w Łomży. Seniorka straciła oszczędności życia

Jedno z oszustw, za które odpowie 46-latek, miało miejsce w sobotę, 7 marca 2026 roku, na terenie Łomży. Mężczyzna osobiście odebrał od starszej kobiety paczkę, w której znajdowały się oszczędności jej życia. Seniorka, przekonana przez telefon, że ratuje córkę przed więzieniem za spowodowanie wypadku, przekazała mu 20 tysięcy dolarów, 2 tysiące złotych oraz cenną złotą biżuterię. Dopiero po fakcie zorientowała się, że padła ofiarą starannie zaplanowanego przestępstwa i straciła wszystko, co miała.

Jak działał oszust? Metoda "na wypadek" wciąż groźna

Schemat działania sprawcy był za każdym razem bardzo podobny i opierał się na manipulacji emocjonalnej. Ofiary z Łomży, a także z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, odbierały telefon z tragiczną informacją o wypadku spowodowanym rzekomo przez ich dziecko. Oszust, podając się za policjanta lub kogoś, kto może pomóc, wywierał presję, tłumacząc, że tylko natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy może uchronić bliską osobę przed więzieniem. Historie te były tak skonstruowane, aby wywołać u seniorek strach i uniemożliwić im racjonalną ocenę sytuacji.

Trzy zarzuty i tymczasowy areszt. Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymany 46-latek usłyszał już trzy zarzuty dotyczące oszustwa. Na wniosek prokuratury, sąd rejonowy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej podobnych wyłudzeń.

Źródło: Policja.pl

Miejsca wstydu w woj. podlaskim według AI [GALERIA]

6