Ostatni pokos miał być zwykłą robotą. W Bronowie zrobiło się niebezpiecznie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-07 15:14

W 45. odcinku ósmego sezonu „Rolników. Podlasie” gospodarze zajmą się pracami, które trzeba wykonać przed końcem sezonu. W Plutyczach przyjdzie pora na ostatni zbiór siana, w Pokaniewie trwają przygotowania w serowarni, a w Bronowie trzeba będzie usunąć złamane drzewo. Odcinek można oglądać w niedzielę o godz. 20 w Fokus TV.

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Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Ostatnie siano z łąki w Plutyczach

Zanim Gienek, Ela i Sławek ruszą na pole, zajmą się rozsypanymi ziemniakami. Do pracy dołączą Andrzej i Jarek, którzy przyniosą widły oraz grabie. Potem część domowników pojedzie ciągnikiem na łąkę, by zebrać ostatni pokos siana i załadować go na wóz.

Gienek zabierze Elę i Sławka na pole kukurydzy. Będzie chciał pokazać im plony, a po obejrzeniu uprawy wszyscy wrócą do pracy. Gdy siano zostanie zebrane, gospodarze zakończą zadanie i wrócą do domu.

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Prace w serowarni i rozmowa o zdrowiu

W Pokaniewie Monika, Tomek i Wiesiek odnowią stół przeznaczony do serowarni. Mebel kupili okazyjnie, ale zanim będzie można go wykorzystać, trzeba go pomalować i zamontować nowe blaty. Te wymagają czyszczenia oraz szlifowania.

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W trakcie prac pojawi się też temat zdrowia. Wiesiek będzie skarżył się na ból kręgosłupa, a rozmowa zejdzie na potrzebę wizyty u lekarza — zarówno w jego przypadku, jak i Tomka. Gospodarze mają również zająć się przygotowaniami do siewu.

Powalone drzewo w Bronowie

Na terenie gospodarstwa Rogalskich, nad strugą przy pastwisku, złamie się drzewo. Agnieszka i Jarek będą potrzebowali pomocy Tomasza, doświadczonego pilarza. Wspólnie przygotują sprzęt, a następnie przystąpią do cięcia i wyciągania drzewa przy użyciu ciągnika.

W czasie gdy mężczyźni będą pracować, Agnieszka z dziećmi rozpali ognisko i przygotuje ciepły posiłek. Po zakończonym zadaniu rodzina odpocznie przy ogniu.

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