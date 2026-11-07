Gorące imprezy w Show Clubie. Tak się bawi Białystok nocą [ZDJĘCIA]

Paweł Jakubowski
2026-11-07 10:17

To był mocno imprezowy październik w Show Club Białystok. Zaczęli studenci, nastepnie były brzmienia festiwalu Sunrise oraz sam Malik Montana, a na finisz Halloween.

To były gorące tygodnie w klubie Show. Na Studencką Integrację wpadli ci, którzy chcieli przywitać się z nowym rokiem akademickim. Imprezowym również.

W klubie zagrał DJ Matys, który zaserwował wszystko, to co najlepsze w muzyce elektronicznej. Dźwięki z Festiwalu Sunrise dorzucił z FAFAQ, a klimatami rapowymi i swoją kontrowersyjną osobowością porwał publiczność Malik Montana.

W ostatni dzień października w klimatycznych wnętrzach przy ul. Lipowej 19 była impreza halloween, i każdy mógł być sobą, ale też kim tylko chce.

Zobacz jak było :

Cztery młode kobiety w strojach na Halloween w Show Club Białystok. Relację z imprezy znajdziesz na Eska Białystok.
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