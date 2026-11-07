Gorące imprezy w Show Clubie. Tak się bawi Białystok nocą [ZDJĘCIA]

To były gorące tygodnie w klubie Show. Na Studencką Integrację wpadli ci, którzy chcieli przywitać się z nowym rokiem akademickim. Imprezowym również.

W klubie zagrał DJ Matys, który zaserwował wszystko, to co najlepsze w muzyce elektronicznej. Dźwięki z Festiwalu Sunrise dorzucił z FAFAQ, a klimatami rapowymi i swoją kontrowersyjną osobowością porwał publiczność Malik Montana.

W ostatni dzień października w klimatycznych wnętrzach przy ul. Lipowej 19 była impreza halloween, i każdy mógł być sobą, ale też kim tylko chce.

Zobacz jak było :