Został tylko zapach róż. 35-latka nie nacieszyła się bukietem

Sprawa wyszła na jaw, gdy właścicielka kwiatomatu zgłosiła policjantom z Choroszczy uszkodzenie urządzenia i kradzież kwiatów. Ktoś wybił szybę, a następnie zabrał bukiet białych róż. Straty, obejmujące zniszczenia i skradzione kwiaty, oszacowano na 850 złotych.

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Funkcjonariusze otrzymali nagranie z monitoringu, które pomogło ustalić sprawczynię. Okazała się nią 35-letnia pacjentka miejscowego szpitala. Kobieta wymknęła się z placówki, a po północy wróciła na oddział z bukietem.

Kradzież z włamaniem w Choroszczy. 35-latce grozi więzienie

35-latka nie mogła jednak zatrzymać kwiatów. W szpitalu obowiązuje bowiem zakaz wnoszenia bukietów na oddział. Dodatkowo przyniesione przez kobietę róże były pełne odłamków szkła z rozbitego kwiatomatu. Personel nie pozwolił więc na wniesienie ich do sali chorych.

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Już następnego dnia bukiet wrócił do właścicielki urządzenia. Dla 35-latki sprawa zakończyła się znacznie poważniejszymi konsekwencjami. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.