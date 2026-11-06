Nowi funkcjonariusze w szeregach Podlaskiej Straży Granicznej. Musieli przejść wymagające testy

Dziesięciu nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyło ślubowanie

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W obecności kadry kierowniczej, zaproszonych gości oraz pocztu sztandarowego dziesięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie przed gen. bryg. SG Sławomirem Klekotką.

Komendant pogratulował im pomyślnego przejścia rekrutacji i życzył sukcesów w służbie. Podkreślił również, że noszenie munduru wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo granicy państwowej oraz wizerunek formacji.

Zanim trafią na granicę, czeka ich szkolenie

Nowi funkcjonariusze nie rozpoczną od razu służby w placówkach. Najpierw przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminami. Po ich pozytywnym zaliczeniu zostaną skierowani do różnych jednostek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

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Droga do założenia munduru nie była łatwa. Kandydaci musieli pomyślnie przejść testy psychologiczne, badanie wariografem, sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

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