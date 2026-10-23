Nie widzieli go od dłuższego czasu. Straż Graniczna sprawdziła, co się dzieje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-23 15:05

Od dłuższego czasu mieszkańcy jednej z przygranicznych miejscowości nie widzieli swojego sąsiada na posesji. Zaniepokojeni postanowili powiadomić Straż Graniczną.

Funkcjonariusz Straży Granicznej przy oznakowanym aucie. O interwencji w Bobrownikach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Mężczyzna z jednej z przygranicznych miejscowości od dłuższego czasu nie był widziany na swojej posesji. Zaniepokojeni sąsiedzi powiadomili Straż Graniczną. Funkcjonariusz, który pojechał pod wskazany adres, zastał mieszkańca leżącego na podłodze.

Informację o sytuacji otrzymał funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach. Po przybyciu na miejsce udzielił mężczyźnie niezbędnej pomocy i wezwał zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

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Jak przekazał Podlaski Oddział Straży Granicznej, funkcjonariusze pomagają także mieszkańcom przygranicznych miejscowości, gdy zachodzi taka potrzeba.

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