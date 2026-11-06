To będzie historyczny budżet. Znamy wydatki i dochody miasta Białystok na 2027 rok

Julia Łata
Paweł Jakubowski
2026-11-06 9:23

Miasto Białystok przedstawiło założenia do projektu budżetu na 2027 rok. Będzie to budżet umiarkowanie proinwestycyjny. Wydatki miasta przekroczą 4,1 mld zł, a dochody - 3,8 mld.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski prezentuje budżet miasta na 2027 rok. O szczegółach czytaj w Eska Białystok.
Autor: Dawid Gromadzki/ UM Białystok/ Materiały prasowe

- Według mnie to budżet umiarkowanie proinwestycyjny. To dlatego, że wzrost wydatków majątkowych w przyszłym roku przekracza 25% w stosunku do planów na rok 2026. Wydajemy pieniądze na inwestycje w różnych obszarach, tak aby zapewnić miastu odczuwalny, widoczny rozwój – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dochody Miasta w 2027 r.

Mają wynieść prawie 3,8 mld zł i być wyższe o ponad 310,8 mln zł (8,2%) w stosunku do planowanych na 2026 rok.

Wydatki Białegostoku w 2027 r.

Wyniosą ponad 4,1 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2026 będą wyższe o ok. 421,5 mln zł (czyli o ok. 10%).

Najważniejsze inwestycje

  • Budowa hali widowiskowo-sportowej (80 mln zł),
  • Budowa Galeria Białostockiego Sportu (10,3 mln zł).   
  • Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany (20 mln zł)
  • Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku (40 mln zł),
  • Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) (32,5 mln zł),
  • Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowym (12,4 mln zł).
  • Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany (20 mln zł) .
  • Budowa fontanny w Parku Planty (20 mln zł),
  • Przebudowa ogrodzenia pałacu Branickich ( 2,5 mln zł).

 Teraz budżet trafi pod ocenę radnych. Na najbliższej sesji (30.11.2026 r.) odbędzie się jego pierwsze czytanie.

Wytwórnia broni w Białymstoku
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