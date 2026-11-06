To będzie historyczny budżet. Znamy wydatki i dochody miasta Białystok na 2027 rok

- Według mnie to budżet umiarkowanie proinwestycyjny. To dlatego, że wzrost wydatków majątkowych w przyszłym roku przekracza 25% w stosunku do planów na rok 2026. Wydajemy pieniądze na inwestycje w różnych obszarach, tak aby zapewnić miastu odczuwalny, widoczny rozwój – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dochody Miasta w 2027 r.

Mają wynieść prawie 3,8 mld zł i być wyższe o ponad 310,8 mln zł (8,2%) w stosunku do planowanych na 2026 rok.

Wydatki Białegostoku w 2027 r.

Wyniosą ponad 4,1 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2026 będą wyższe o ok. 421,5 mln zł (czyli o ok. 10%).

Najważniejsze inwestycje

Budowa hali widowiskowo-sportowej (80 mln zł),

Budowa Galeria Białostockiego Sportu (10,3 mln zł).

Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany (20 mln zł)

Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku (40 mln zł),

Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) (32,5 mln zł),

Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowym (12,4 mln zł).

Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany (20 mln zł) .

Budowa fontanny w Parku Planty (20 mln zł),

Przebudowa ogrodzenia pałacu Branickich ( 2,5 mln zł).

Teraz budżet trafi pod ocenę radnych. Na najbliższej sesji (30.11.2026 r.) odbędzie się jego pierwsze czytanie.