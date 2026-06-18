Oskar Cyms i inni. W piątek ruszają Dni Miasta Białegostoku

Koncerty

To najważniejszy punkt czerwcowej imprezy. Scena stanie na Rynku Kościuszki, a na niej dwa koncertowe dni

Piątek

Pectus

Oskar Cyms

Bryska

Sobota

Koncert Oczarowanie Wodecki Twist, podczas którego wystąpi:

Alicja Majewska

Włodzimierz Korcz

Ania Rusowicz

Aga Zaryan

Mietek Szcześniak

Wojciech Cugowski

Inne atrakcje

Podlaskie Śniadanie Mistrzów

performance muzyczny Gloria Mortis

Ekologiczny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Białegostoku

Premiera spektaklu ”Nitka się plącze się” w reż. Pawła Chomczyka