Obywatel Francji mieszkał w aucie w lesie koło Sokółki. Miał broń i amunicję

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę 4 listopada w masywie leśnym w okolicy Sokółki. Podczas kontroli pojazdu mundurowi znaleźli broń palną w postaci pistoletu wraz z amunicją, na których posiadanie mężczyzna nie miał wymaganego zezwolenia.

- Zatrzymany obcokrajowiec tłumaczył, iż posiadał broń w celach obrony własnej - informuje policja

Francuz usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Sokółce przedstawiła mu zarzut posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakazu opuszczania.

W sprawie trwają czynności dowodowe, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.