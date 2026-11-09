Białystok solidarny z Krakowem. Opuszcza flagi i odwołuje wydarzenia

Białystok łączy się w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi mieszkańcami Krakowa.

Władze miasta składają najwyższe wyrazy uznania dla Policji oraz pozostałych służb za profesjonalną akcję i pełne poświęcenia zaangażowanie w Krakowie

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

W tym trudnym czasie priorytetem władz miasta pozostaje zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Białegostoku:

Ścisła koordynacja służb: Straż Miejska w Białymstoku pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z Policją. Zwiększono liczbę patroli w miejscach publicznych.

Aktywny monitoring miejski: Nad bezpieczeństwem czuwa obecnie 526 kamer systemu monitoringu wizyjnego oraz około 200 kamer zintegrowanych w ramach Systemu Zarządzania Ruchem.

Odwołane wydarzenia kulturalne: W związku z żałobą narodową odwołany został dzisiejszy koncert Jazz na BOK-u w Białostockim Ośrodku Kultury.

Władze miasta proszą mieszkańców o zachowanie spokoju oraz o powagę odpowiednią dla żałoby narodowej oraz wzajemną czujność.

Apelują też, aby wszelkie niepokojące sytuacje lub nietypowe zachowania w przestrzeni publicznej należy zgłaszać pod numer alarmowy .