Białystok solidarny z Krakowem. Opuszcza flagi i odwołuje wydarzenia

Paweł Jakubowski
2026-11-09 1:06

Białystok solidaryzuje się z Krakowem. Władze miasta składają wyrazy współczucia. Flagi przed Urzędem Miejskim zostały opuszczone do połowy masztu. Miasto odwołuje też imprezy i zwiększa liczbę patroli w miejscach publicznych.

Flagi opuszczone do połowy masztu w Białymstoku na znak żałoby. O szczegółach solidarności przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Miasto Białystok/ Materiały prasowe

Białystok łączy się w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi mieszkańcami Krakowa.

Władze miasta składają najwyższe wyrazy uznania dla Policji oraz pozostałych służb za profesjonalną akcję i pełne poświęcenia zaangażowanie w Krakowie

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

W tym trudnym czasie priorytetem władz miasta pozostaje zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Białegostoku:

  • Ścisła koordynacja służb: Straż Miejska w Białymstoku pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z Policją. Zwiększono liczbę patroli w miejscach publicznych.
  • Aktywny monitoring miejski: Nad bezpieczeństwem czuwa obecnie 526 kamer systemu monitoringu wizyjnego oraz około 200 kamer zintegrowanych w ramach Systemu Zarządzania Ruchem.
  • Odwołane wydarzenia kulturalne: W związku z żałobą narodową odwołany został dzisiejszy koncert Jazz na BOK-u w Białostockim Ośrodku Kultury.

Władze miasta proszą mieszkańców o zachowanie spokoju oraz o powagę odpowiednią dla żałoby narodowej oraz wzajemną czujność.

Apelują też, aby wszelkie niepokojące sytuacje lub nietypowe zachowania w przestrzeni publicznej należy zgłaszać pod numer alarmowy .

 

ROLKI