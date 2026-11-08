Trzecia wygrana z rzędu Jagiellonii. Mecz przy cichych trybunach

Po sobotniej tragedii w Krakowie i ogłoszonej żałobie narodowej spotkanie rozegrano bez dopingu kibiców. Mecz poprzedziła minuta ciszy

Na początku Imaz miał dobrą okazje, ale strzał obronił bramkarz gości. Jaga mogła prowadzić, gdyby kolejne okazji wykorzystali Szmyt, Jóźwiak, Klynge i ponownie Imaz.

Duma Podlasia strzelił bramkę w 69. min. Sergio Lozano dośrodkował w pole karne, a lot piłki zmienił Ilia Shkurin i skierował ją do własnej bramki.

To był gol numer 1000 Jagiellonii Białystok na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Ekipa Adriana Siemieńca odniosła trzecia wygraną z rzędu i w tabeli jest na 9 lokacie, tracąc do miejsca na podium tylko 3 punkty