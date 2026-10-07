Nowe koszary i setki żołnierzy. Przesmyk Suwalski będzie lepiej chroniony

Jednostka to 2 budynki koszarowe, 4 hale garażowe, budynki administracyjno-biurowe oraz przestrzeń do ćwiczeń i szkoleń dla żołnierzy. Wszystko powstało w technologii modułowej 3D o stalowej konstrukcji. Infrastruktura będzie jeszcze rozbudowywana. Ma powstać tam dodatkowo plac apelowy i hala sportowa. - Nowy batalion został utworzony w Augustowie, w rejonie bardzo istotnym z punktu widzenia obronności kraju - powiedziała oficer prasowa 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Małgorzata Misiukiewicz.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podkreślił, że obecność żołnierzy w tym mieście to poczucie bezpieczeństwa, ale także rozwój tego miasta. Zaznaczył, że ponad 500 żołnierzy to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa, ale też nowe rodziny, które osiedlą się w mieście i będą wydawać pieniądze w Augustowie.

- Batalion saperów jest nieodzownym elementem ugrupowania 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Jako Brygada musimy być gotowi do działania w różnych środowiskach, między innymi w lesisto-jeziornych. Batalion saperów jest kluczowym elementem, który musi zapewnić mobilność w tym terenie i kontrmobilność w stosunku do przeciwnika - powiedział dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generał Mirosław Spurek.

O powstaniu batalionu w 2023 roku zdecydował ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Wówczas uznano, że główne zadanie batalionu to wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tzw. Przesmyku Suwalskiego ze względu na uwarunkowania geograficzne, ukształtowanie terenu i strategiczne położenie szlaków komunikacyjnych.

Jednostka w Augustowie powstała w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 roku, mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.

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Przesmyk Suwalski to ok. 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, stanowiący jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przesmyk rozdziela rosyjski obwód królewiecki od Białorusi i uważany jest za jeden z najbardziej wrażliwych punktów wschodniej flanki NATO.

Przesmyk suwalski: najniebezpieczniejsze miejsce na świecie