Napoleon miał zachwycać się ogórkami z tej podlaskiej wsi. Legenda jest niezwykła

Kruszewo słynie z tradycyjnych ogórków kiszonych.

Według legendy zachwycał się nimi Napoleon.

Dawniej beczki z ogórkami zatapiano w Narwi.

Kruszewski Ogórek Herbowy jest produktem tradycyjnym.

Mowa o Kruszewie w gminie Choroszcz, położonym niedaleko Białegostoku, w sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego. Miejscowość od dawna nazywana jest „Zagłębiem ogórkowym”, a jej mieszkańcy od pokoleń zajmują się uprawą i kiszeniem ogórków.

Napoleon i ogórki z Kruszewa. Niezwykła legenda

Według lokalnej legendy Napoleon Bonaparte, maszerując w 1812 roku ze swoimi wojskami na Moskwę, miał spróbować kruszewskich ogórków i tak się nimi zachwycić, że zabrał ze sobą całą beczkę.

Opowieść głosi, że francuski cesarz przegrał wyprawę na Rosję właśnie dlatego, że zapasy ogórków okazały się zbyt małe. To oczywiście miejscowa legenda, a nie potwierdzony fakt historyczny.

Ogórki kiszone w beczkach zatapianych w Narwi

Wyjątkowość kruszewskich ogórków wiąże się z tradycyjnym sposobem ich przygotowywania. Dawniej mieszkańcy kisili je w drewnianych beczkach, które następnie zatapiali w Narwi. W ten sposób przechowywano przetwory aż do sprzedaży.

Tradycja przetrwała do dziś, a lokalne receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W 2005 roku Kruszewski Ogórek Herbowy został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnia go chrupkość, lekko kwaśny smak oraz aromat kopru i czosnku.

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Od 1999 roku w Kruszewie organizowany jest również Ogólnopolski Dzień Ogórka, podczas którego mieszkańcy prezentują swoje regionalne przysmaki.