Największe wojskowe wydarzenie w regionie. Na Chorten Arenie trwają Targi Służby i Pracy [AUDIO]

Posłuchaj relacji z Wojskowych Targów Służby i Pracy

Są Mobilne Punkty Rekrutacyjne, pokazy sprzętu wojskowego, treningi strzeleckie i warsztaty. Na Chorten Arenie trwają Wojskowe Targi Służby i Pracy. To największe takie wydarzenie w regionie

Stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju

Podczas targów można spotkać przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy udzielą szczegółowych informacji o pracy w wojsku oraz podpowiedzą jak rozpocząć swoją drogę w mundurze.

- Wojsko to mnóstwo możliwości rozwoju na wielu specjalizacjach - mówi major Krzysztof Ługowski, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. - Mamy czołgistów, artylerzystów, lekką piechotę, wojsko zmotoryzowane, rozpoznawcze, logistyczne.

Nowoczesny sprzęt wojskowy

Targi Służby i Pracy to wydarzenie skierowane nie tylko do osób, które myślą o karierze w wojsku. Na imprezie jest masa atrakcji dla każdego. To m.in. prezentacja nowoczesnego sprzętu wojskowego, pokazy wyszkolenia żołnierzy, pokazy dronów, symulatory VR i strefa cyberbezpieczeństwa.

- Widziałyśmy wnętrze różnych czołgów, dowiedziałam się, jak się obsługuje broń - mówią nam uczestnicy targów. - Bardzo chętnie bym poszedł na mundurówkę, jeśli ktoś ma zajawkę to można rozwijać karierę wojskową.

Wojskowe Targi Służby i Pracy potrwają do soboty [18.04] do 17:00.