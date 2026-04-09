Trzech kandydatów ubiega się o stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku

3 osoby będą rywalizować o fotel dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Nazwiska kandydatów nie są podane do publicznej informacji. Nieoficjalnie mówi się o pełniącym obowiązki dyrektora Ireneuszu Glinieckim oraz Agnieszce Hryniewickiej z Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Nowego dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdzie dziewięć osób.

Kandydaci musieli spełnić określone kryteria. To m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 15-letni staż pracy oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zwycięzcę konkursu poznamy do 29 maja. Nowy dyrektor będzie pełnił funkcję przez 5 lat.