„Nie myśleć tylko o wyniku". Jagiellonia Białystok kontra Arka Gdynia

W 29. kolejce PKP BP Ekstraklasy Jagiellonia Bialystok zagra w Gdyni z Arką. To zespół, który czuje się u siebie bardzo dobrze. Przegrał tylko jeden domowy mecz. To oznacza, że przed Jagą nie lada wyzwanie.

Wrócić do fundamentów

Zdaniem trenera Adriana Siemieńca, Jagiellonia, żeby wrócić do wygrywania, musi wrócić do fundamentów, czyli ofensywnego i odważnego stylu gry. Szkoleniowiec konsekwentnie chce się tego trzymać i wierzy, że można obrócić to w zwycięstwo.

- Chcę zobaczyć radość z grania w piłkę, powrotu do tego, co dało nam miejsce, w którym obecnie jesteśmy, to z czego jesteśmy kojarzeni i wierzę, że to ostatecznie da nam wygraną- mówi Adrian Siemieniec. - Każdy zna naszą tożsamość, my chcemy atakować, ta tożsamość nas cechuje i wyróżnia.

Co z kontuzjowanymi?

Czy w niedzielę zobaczymy na murawie Kamila Jóźwiaka, Leona Flacha, Apostolosa Konstantopoulosa i Dusana Stojinovica? Nie wiadomo ilu zawodników po kontuzjach będzie mogło zagrać w meczu z Arką, wiadomo za to, że wrócili do treningów. To optymistyczna perspektywa, bo ławka Jagiellonii wydawała się ostatnio za krótka.

- Powracający do zdrowia są jak transfery robione na koniec rundy, z pewnością wszyscy wzmocnią nasz zespół. Nie da się jednak nie trenować na pełnych obciążeniach przez kilka tygodni i po dwóch, trzech treningach od razu wejść na wysoki poziom - podkreśla trener.

Utrzymać podium

Jagiellonia Białystok zajmuje w tabeli 3. miejsce i ma 43 punkty. Do liderującego Lecha Poznań traci 3 oczka. W tabeli ścick, każda wygrana bądź przegrana mogą kompletnie zmienić układ sił. Niedzielny rywal Jagi - Arka - jest w strefie spadkowej. Zespół z Gdyni zrobi wszystko, żeby z niej wyjść. Żółto-Czerwoni zrobią wszystko by utrzymać się na podium. Pozostaje pytanie - kto ma więcej motywacji i determinacji? Przekonamy się w niedzielę [19.04] o 17:30.