Lina meksykańska czy łapacz snów. Cyrk Korona odwiedził Białystok

Oryginalne numery cyrkowe, często prezentowane po raz pierwszy w naszym kraju, gwiazdorzy europejskich scen, oraz dawka umoru i ulubione postacie z bajek. Tak zapowiada się sobotnie i niedzielne widowisko w Białymstoku.

Spektakl dopełnia oszałamiająca gra świateł, starannie dobrana muzyka oraz kostiumy uszyte specjalnie na potrzeby show. A gigantyczny balon latający nad areną staje się wehikułem do krainy marzeń.

W programie:

• Podróż do „Krainy lodu” – Elsa – gimnastyka na sztrabtach

• Sensacyjna ekwilibrystyka na linie poziomej –mistrzyni równowagi, zdobywczyni złotych medali na festiwalach cyrkowych m.in. we włoskiej Latinie!

• Podbój kosmosu – jedyny w Europie SKYWALK, czyli spacer do góry nogami!

• Eskapada w rytmach reggae – 5-osobowa grupa egzotycznych akrobatów

• Podróż latającym rowerem – gimnastyka pod kopułą cyrku

• Wyprawa na Dziki Zachód – kowbojskie popisy: rzucanie nożami, wirujące lassa i płonące tomahawki

• Brawurowi tempo żonglerzy

• Wirujący łapacz snów - ewolucje napowietrzne (multicorde)

• Lina meksykańska

• Walka rycerza ze smokiem i plejada bajkowych postaci

• Mistrz clownady – RiCO

Cyrk Korna. kiedy i gdzie?

ZIELONE WZGÓRZE, przy ul Wrołćwskiej

18.04 SOBOTA godz. 14:00 i 17:00

19.04 NIEDZIELA godz. 13:00 i 16:00