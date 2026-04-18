Lina meksykańska czy łapacz snów. Cyrk Korona odwiedził Białystok

Paweł Jakubowski
2026-04-18 11:20

Cyrk Korona już po raz 34. wyrusza w tournée po kraju. Międzynarodowe grono artystów odwiedziło również Białystok, aby zabrać w podróż w czasie i przestrzeni. Pokazy w sobotę i niedzielę

Cyrk Korona

i

Cyrk Korona

Oryginalne numery cyrkowe, często prezentowane po raz pierwszy w naszym kraju, gwiazdorzy europejskich scen, oraz dawka umoru i ulubione postacie z bajek. Tak zapowiada się sobotnie i niedzielne widowisko w Białymstoku.

Spektakl dopełnia oszałamiająca gra świateł, starannie dobrana muzyka oraz kostiumy uszyte specjalnie na potrzeby show. A gigantyczny balon latający nad areną staje się wehikułem do krainy marzeń. 

 W programie:

Podróż do „Krainy lodu” – Elsa – gimnastyka na sztrabtach

Sensacyjna ekwilibrystyka na linie poziomej –mistrzyni równowagi, zdobywczyni złotych medali na festiwalach cyrkowych m.in. we włoskiej Latinie!

Podbój kosmosu – jedyny w Europie SKYWALK, czyli spacer do góry nogami!

Eskapada w rytmach reggae – 5-osobowa grupa egzotycznych akrobatów

Podróż latającym rowerem – gimnastyka pod kopułą cyrku

Wyprawa na Dziki Zachód – kowbojskie popisy: rzucanie nożami, wirujące lassa i płonące tomahawki

Brawurowi tempo żonglerzy

Wirujący łapacz snów - ewolucje napowietrzne (multicorde)

Lina meksykańska

Walka rycerza ze smokiem i plejada bajkowych postaci

Mistrz clownady – RiCO

Cyrk Korna. kiedy i gdzie? 

ZIELONE WZGÓRZE, przy ul Wrołćwskiej

18.04 SOBOTA godz. 14:00 i 17:00

19.04 NIEDZIELA godz. 13:00 i 16:00

