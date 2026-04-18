Rolnicy. Podlasie. Kłopoty Andrzeja z Plutycz podczas pracy w polu

Andrzej z Plutycz walczy z awarią sprzętu

Nadchodząca odsłona programu przeniesie widzów na pole Andrzeja, gdzie gospodarz przystępuje do użyźniania gleby. Rolnik transportuje siano w belach, a następnie wspólnie z ojcem, Sławkiem oraz Jarkiem rozkłada je na ziemi, by wykorzystać materiał w formie ekologicznego nawozu przed planowaną orką. Szybko pojawiają się nieoczekiwane komplikacje techniczne. Mężczyźni mają ogromne trudności z odpaleniem silnika ciągnika, a chwilę później wychodzi na jaw niedopasowanie nowo nabytego elementu zaczepowego do pługa. Sytuację ratuje dopiero interwencja Jarka, dzięki któremu udaje się uporać z usterką i ruszyć do właściwej pracy na roli.

Emilka z Laszek zmienia zdanie, a w Ciełuszkach przychodzi na świat źrebak

Akcja przenosi się również na teren innych znanych widzom gospodarstw. W Laszkach zamontowano zupełnie nowe klatki przeznaczone dla królików, przez co Emilka ostatecznie wycofuje się ze swoich wcześniejszych deklaracji o całkowitym wygaszeniu tej gałęzi hodowli. Z kolei w miejscowości Ciełuszki gospodarze przeżywają niezwykle emocjonujące chwile związane z powiększeniem inwentarza. Mimo bardzo skomplikowanej i wymagającej akcji porodowej na świat bezpiecznie przychodzi zdrowy źrebak, dostarczając rolnikom wielkiej ulgi i radości.

Kiedy oglądać nowy odcinek programu "Rolnicy. Podlasie"?

„Rolnicy. Podlasie” to program pokazujący realia życia na wsi bez upiększeń. Kamera towarzyszy bohaterom w ich codziennych obowiązkach – od pracy w polu po opiekę nad zwierzętami. Każdy odcinek skupia się na konkretnych wydarzeniach, które wpływają na funkcjonowanie gospodarstw. Serial emitowany jest w każdą niedzielę o godzinie 20 na Fokus TV.

