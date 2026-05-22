MON zachęca młodych do służby wojskowej. „To może być ciekawa przygoda”

Posłuchaj rozmowy z ppłk Julianem Wrzaszczem, szefem WCR w Białymstoku

„Strzelnica w Powiecie” dla młodzieży i samorządów

Program „Strzelnica w Powiecie” ma rozwijać infrastrukturę szkoleniową i zwiększać dostęp do bezpiecznych szkoleń strzeleckich. Skierowany jest głównie do młodzieży z klas mundurowych i organizacji proobronnych. Samorządy mogą otrzymać do 200 tys. zł na strzelnice wirtualne i 300 tys. zł na pneumatyczne. Zdaniem wojskowych program pomaga budować postawy patriotyczne i przygotowuje młodych do służby.

Stypendia MON nawet do 3250 zł miesięcznie

Program stypendialny MON skierowany jest do maturzystów i studentów planujących związać przyszłość z wojskiem. Stypendium wynosi obecnie 3250 zł miesięcznie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby studiujące m.in. automatykę, robotykę, elektronikę, teleinformatykę czy ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2026/2027 przewidziano 100 stypendiów.

Dobrowolna służba wojskowa także dla maturzystów

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa rozpoczyna się od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Uczestnicy uczą się m.in. musztry, terenoznawstwa i obsługi broni. Po szkoleniu można kontynuować służbę lub przejść do rezerwy. Za ukończenie szkolenia podstawowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości około 6,5 tys. zł.