Milion złotych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Podlaskiem

Julia Łata
2026-06-10 13:06

Zarząd województwa podlaskiego przeznaczył milion złotych na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w regionie. Kasa trafi do 11 organizacji. Środki pozwolą na realizację działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych.

podlaskie

i

Autor: Województwo Podlaskie/ Krystian Guzewicz/ Materiały prasowe

Milion złotych trafi do podmiotów zajmujących się ochroną i promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie podlaskim.

Szczególnie ważne jest dziś wsparcie dzieci i młodzieży zmagających się z problemami psychicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi czy trudnościami wynikającymi ze spektrum autyzmu. Jestem przekonany, że te środki pomogą najmłodszym mieszkańcom województwa – mówi marszałek Łukasz Prokorym.

Dofinansowane projekty obejmą m.in. konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców oraz działania edukacyjne prowadzone w szkołach i środowiskach lokalnych.

Wśród beneficjentów znalazły się takie organizacje jak Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki i Fundacja Nie Wszystko Na Raz.

Przeczytaj także:
Zaszarżowała. 35-latka miał ponad „dwie paki na zegarze”
Wojciech Sienicki nowym prezesem spółki PKS Nova
zdrowie psychiczne
województwo podlaskie