Milion złotych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Podlaskiem

Milion złotych trafi do podmiotów zajmujących się ochroną i promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie podlaskim.

– Szczególnie ważne jest dziś wsparcie dzieci i młodzieży zmagających się z problemami psychicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi czy trudnościami wynikającymi ze spektrum autyzmu. Jestem przekonany, że te środki pomogą najmłodszym mieszkańcom województwa – mówi marszałek Łukasz Prokorym.

Dofinansowane projekty obejmą m.in. konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców oraz działania edukacyjne prowadzone w szkołach i środowiskach lokalnych.

Wśród beneficjentów znalazły się takie organizacje jak Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki i Fundacja Nie Wszystko Na Raz.