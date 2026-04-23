Ksiądz stanie przed sądem. Wpadł na stacji paliw

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-23 8:46

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku trafił akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu duchownemu z jednej z podbiałostockich parafii. Sprawa dotyczy złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kierowania autem mimo cofniętych uprawnień. Do ujawnienia zdarzenia doszło po incydencie na stacji paliw.

Ksiądz stanie przed sądem. Wpadł na stacji paliw

Autor: Strong Pictures/ Shutterstock
  • akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku
  • sprawa dotyczy 40-letniego księdza z podbiałostockiej parafii
  • duchowny złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
  • do ujawnienia doszło po nieopłaceniu paliwa na stacji w Choroszczy

Do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Choroszczy pod Białymstokiem. Mężczyzna przyjechał na stację paliw, zatankował samochód i zrobił zakupy w sklepie. Zapłacił za towary, jednak odjechał bez uregulowania należności za paliwo.

Sprawa początkowo była rozpatrywana jako wykroczenie. Analiza nagrań z monitoringu pozwoliła jednak ustalić tożsamość kierowcy. Okazało się, że za kierownicą siedział duchowny objęty sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Akt oskarżenia trafił do sądu

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, która poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Duchownemu zarzucono:

  • niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
  • prowadzenie samochodu mimo cofnięcia uprawnień

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Jak ustalono, 40-latek był już wcześniej karany. W styczniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał go za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Z kolei we wrześniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Sokółce wydał wobec niego wyrok za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.

ksiądz
choroszcz