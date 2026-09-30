Kompletnie pijana skasowała znak. Miała już zakaz jazdy samochodem

Do wypadku doszło w Szepietowie. Policjanci ustalili, że 48-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad pojazdem, wjechała na chodnik i uderzyła w znak drogowy oraz płot jednej z posesji. Alkomat wykazał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Kobieta kierowała też autem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wydanym na okres 36 miesięcy.

Szybki wyrok

48-latka trafiła do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwiała stanęła przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.