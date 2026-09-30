Pewne zwycięstwo Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni pokonali Suduvę Mariampol aż 5:0

To było bardzo udane wtorkowe popołudnie przy Elewatorskiej w Białymstoku. Jagiellonia pewnie pokonała w meczu kontrolnym litewską Suduvę Mariampol.

Strzelanie rozpoczął Ousmane Sow. W 10. minucie meczu Francuz otrzymał podanie na połowie rywali, zwiódł obrońcę i płaskim, silnym strzałem pokonał bramkarza Suduvy. Cztery minuty później prowadzenie białostoczan podwyższył Kajetan Szmyt. Skrzydłowy skierował piłkę do bramki litewskiej drużyny uderzeniem głową po dośrodkowaniu Jeremy'ego Agbonifo. Wynik pierwszej tercji na 3:0 dla Jagiellonii ustalił w 27. minucie Ousmane Sow, który głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Bramki numer cztery oraz pięć dla gospodarzy padły w 51. i 72. minucie, autorami obu byli Hiszpanie. Pierwsza z nich to Jesus Imaz i precyzyjne uderzenie z linii pola karnego gości. Druga to Sergio Lozano i strzał z dystansu, po którym rykoszet zmylił bramkarza litewskiej drużyny.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0 dla Żółto-Czerwonych.

Kolejny sparing w sobotę (3.10) z pierwszoligową Polonią Warszawa.