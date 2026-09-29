Stracili dom w pożarze. Odbudowa na ostatniej prostej, ale bez Was się nie uda!

Do tragedii doszło 17 lipca 2025 roku. Ogień pojawił się rano. Rodzina zauważyła dym wydobywający się z budynku i natychmiast zaczęła ratować dzieci - dwuletnią wówczas Nikolę i czteroletniego Kacpra. W domu był też Czarek, ojciec dzieci i jego mama, Małgorzata.

– Jedna myśl tylko była: uciec, zabrać dzieci, ochronić dzieci – wspomina Małgorzata Szubert.

Cezary wybiegł z jednym dzieckiem, babcia z drugim. Dzieci trafiły do samochodu i zostały przewiezione w bezpieczne miejsce. Syn pani Małgorzaty wybiegł na ulicę i wezwał straż pożarną. Akcja gaśnicza trwała około sześciu godzin. Ogień zniszczył trzy kondygnacje budynku, aż do piwnicy.

Pomogli sąsiedzi i firmy

Po tragedii rodzina dostała od gminy mieszkanie zastępcze, a później na własnym podwórku postawili wynajęte kontenery mieszkalne. W sprzątaniu pogorzeliska pomagali mieszkańcy Topolan. Do pomocy włączyły się także firmy. Jedna z nich zamontowała okna, inni pomagali przy kolejnych pracach.

Dzięki dotychczasowemu wsparciu udało się zabezpieczyć budynek i rozpocząć jego odbudowę. Zbiórka prowadzona na portalu Pomagam.pl umożliwiła zakup materiałów, ogrzewania i kotłowni.

Do domu wciąż daleko

Dom jest już w dużej mierze przygotowany do dalszych prac, ale rodzina nadal nie może się do niego wprowadzić. Brakuje między innymi wykończonej łazienki i kuchni oraz podłączenia prądu. Cezary większość prac wykonuje sam, żeby ograniczyć koszty.

Rodzina cały czas mieszka w kontenerach. Ich utrzymanie i zużycie energii generują dodatkowe wydatki. Jak mówi Małgorzata Szubert, za zimę rachunki związane z energią i ogrzewaniem przekroczyły 19 tysięcy złotych.

Rodzina podkreśla, że potrzebna jest każda forma pomocy – zarówno finansowa, jak i rzeczowa czy pomoc przy pracach wykończeniowych. Najważniejszy cel to doprowadzenie domu do stanu, który pozwoli ojcu i jego dzieciom wrócić do własnych czterech ścian.

– Ten ostatni krok, mało zostało, ale dla mojego syna, dla tych dzieci to jest dużo – mówi Małgorzata Szubert.

Każda złotówka ma znaczenie

Zbiórka „Czarek i Dzieci” jest prowadzona na portalu Pomagam.pl. Organizatorzy proszą o wsparcie w dokończeniu prac wewnątrz domu – przede wszystkim instalacji elektrycznej, hydrauliki oraz wykończeniu łazienki i kuchni.

Jeśli chcecie wesprzeć rodzinę, możecie to zrobić tu: Pomagam.pl – „Czarek i Dzieci”.

Datki możecie wpłacać też na konto: 29 1160 2202 0000 0006 8342 3482

lub blikiem pod numerem 795 768 198. Pod tym numerem możecie też kontaktować się w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej lub wsparcia w pracach wykończeniowych.

Każda, nawet najmniejsza kwota ma znaczenie. Rodzina z Topolan czeka na waszą pomoc!