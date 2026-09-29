Mieszka tu mniej niż tysiąc osób. To najmniejsze miasto w województwie podlaskim

Według danych Banku Danych Lokalnych GUS na koniec 2025 roku w Surażu mieszkało 948 osób. Drugim najmniejszym miastem regionu były Kleszczele, liczące 1002 mieszkańców. Dane dotyczą samego miasta, a nie całej gminy miejsko-wiejskiej Suraż. Gmina liczyła łącznie 1883 osoby – 948 mieszkało w mieście, a 935 na obszarze wiejskim.

Ponad 500 lat miejskiej historii

Choć Suraż jest dziś niewielkim ośrodkiem, jego historia sięga średniowiecza. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1445 roku z nadania Kazimierza Jagiellończyka. O bogatej przeszłości okolicy świadczy średniowieczne grodzisko oraz około 200 stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie gminy.

Miasto położone nad Narwią

Atutem Suraża jest położenie nad Narwią. Poniżej miasta dolina rzeki znajduje się w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Narew rozdziela się tam na wiele koryt, tworząc rozlewiska, bagna i podmokłe łąki będące siedliskiem ptaków wodno-błotnych.

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Przez gminę prowadzą również szlaki piesze, wodne i rowerowe. Jednym z nich jest Podlaski Szlak Bociani, łączący cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. Na terenie gminy Suraż trasa liczy około 15 kilometrów.

Suraż pozostaje najmniejszym miastem Podlaskiego, ale wyróżnia się historią, położeniem nad Narwią i spokojnym charakterem. To miejsce, w którym ślady średniowiecznej przeszłości sąsiadują z krajobrazami doliny jednej z najbardziej niezwykłych polskich rzek.