Koło Białegostoku powstaje salon Lexusa. Pierwszy w naszym regionie

Marka premium

Salon powstaje w Kolonii Porosły 4F. Inwestorem jest spółka Auto Park, która tuż obok, na ulicy Elewatorskiej, prowadzi salon Toyoty. Działa on już niemal 26 lat. Teraz firma wprowadza do naszego regionu markę premium.

- Jesteśmy przekonani, że ta marka premium znajdzie tutaj swoich nabywców. Już teraz mamy klientów z Białegostoku, którzy kupują Lexusy w naszym salonie w Lublinie - mówi Grażyna Rusiłowicz, współwłaścicielka Auto Park.

Salon + serwis

Budowa salonu już trwa, a na początku września wmurowano kamień węgielny. Salon Lexusa będzie miał 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Będzie to pełnowymiarowy salon, bo klienci będą moli skorzystać również z obsługi serwisowej.

- To coś więcej niż salon samochodowy. To ma być miejsce nowoczesne, otwarte na ludzi i nowe technologie, prezentujące najlepsze standardy - dodaje Grażyna Rusiłowicz.

Nowe miejsca pracy

Salon Lexusa stworzy nowe miejsca pracy. Według szacunków inwestora zatrudnienie w tym miejscu znajdzie około 80 osób.

- Niezmiernie cieszymy się, że taka marka chce inwestować w naszej minie. Już wcześniej przygotowaliśmy tereny przy trasie S8, właśnie pod inwestycje. - mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński,

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli przedstawiciele Auto Parku, firma Rokton z Rzeszowa, która odpowiada a inwestycje, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, oraz Mirosław Siemionow, odpowiadające za projekt architektoniczny salonu.

Otwarcie salonu Lexusa zaplanowano na sierpień 2027 roku.