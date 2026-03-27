Kiedy jest Godzina dla Ziemi 2026? Szczegóły akcji WWF

Dokładna data i godzina akcji Godzina dla Ziemi 2026

Tradycyjnie to prośrodowiskowe wydarzenie planowane jest na ostatni weekend marca. Najbliższa odsłona akcji została zaplanowana na sobotę 28 marca 2026 roku. Punktualnie o godzinie 20:30 uczestnicy akcji wyłączą światło na godzinę.

Inicjatywa fundacji WWF to największy projekt ekologiczny

Projekt koordynowany przez międzynarodową organizację zrzesza absolutnie rekordową liczbę uczestników w skali całego globu. Setki milionów zaangażowanych osób z różnych kontynentów wykonuje wspólny gest wyłączenia zasilania w trosce o naturalne środowisko.

Główną misją organizatorów jest promowanie świadomego korzystania z ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety oraz budowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku będziemy świętować okrągły jubileusz, ponieważ globalnie inicjatywa wystartuje po raz dwudziesty, natomiast w Polsce odbędzie się jej dziewiętnasta edycja.

Na czym dokładnie polega udział w Godzinie dla Ziemi?

Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest całkowita rezygnacja z oświetlenia na dokładnie sześćdziesiąt minut. Do tego masowego ruchu regularnie dołączają nie tylko pojedyncze gospodarstwa domowe, ale również wielkie korporacje i państwowe urzędy.

W trakcie trwania akcji realizowane są konkretne działania w przestrzeni publicznej i prywatnej:

znikają światła w mieszkaniach oraz obiektach biurowych,

wygaszane są dekoracyjne iluminacje najważniejszych zabytków i budowli,

odbywają się liczne spotkania o charakterze edukacyjnym i społecznym.

Ten mroczny, trwający zaledwie godzinę protest ma stanowić wyraźny sygnał mobilizujący ludzkość do podjęcia natychmiastowych kroków chroniących ziemski klimat.