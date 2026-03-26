Grzech śmiertelny po ślubie? Kościół jasno wskazuje granice w łóżku

Seks w małżeństwie ma swoje granice

Zgodnie z Katechizmem, współżycie małżonków powinno być wyrazem miłości, jedności oraz otwartości na życie. Akt małżeński nie jest traktowany wyłącznie jako źródło przyjemności, lecz jako element powołania małżeńskiego.

Kościół podkreśla, że:

współżycie powinno odbywać się w duchu wzajemnego szacunku,

nie może sprowadzać drugiej osoby do roli przedmiotu,

powinno pozostawać otwarte na możliwość poczęcia.

Co może być uznane za grzech ciężki?

Katechizm wskazuje na konkretne zachowania, które mogą być oceniane jako moralnie niedopuszczalne, nawet w małżeństwie. Wśród nich pojawiają się m.in.:

świadome wykluczanie płodności (np. stosowanie środków antykoncepcyjnych),

działania oddzielające akt seksualny od jego naturalnego celu, czyli przekazywania życia,

praktyki uprzedmiotawiające współmałżonka,

brak zgody lub przymus w relacji intymnej,

zamknięcie się na dobro drugiej osoby i egoistyczne podejście do współżycia.

Kościół uznaje, że takie działania mogą naruszać godność osoby oraz sens małżeństwa.

Czytaj też: Prognoza na Wielkanoc 2026 nie napawa optymizmem. Wiemy, jak będzie

Nie wszystko, co dozwolone, jest moralne

Katechizm przypomina, że nawet w małżeństwie nie każda forma aktywności seksualnej jest akceptowana. Granice wyznaczają nie tylko przepisy religijne, ale również pojęcie godności człowieka i sensu relacji małżeńskiej.

17