Grzech śmiertelny po ślubie? Kościół jasno wskazuje granice w łóżku

Seks w małżeństwie ma swoje granice
Zgodnie z Katechizmem, współżycie małżonków powinno być wyrazem miłości, jedności oraz otwartości na życie. Akt małżeński nie jest traktowany wyłącznie jako źródło przyjemności, lecz jako element powołania małżeńskiego.
Kościół podkreśla, że:
- współżycie powinno odbywać się w duchu wzajemnego szacunku,
- nie może sprowadzać drugiej osoby do roli przedmiotu,
- powinno pozostawać otwarte na możliwość poczęcia.
Co może być uznane za grzech ciężki?
Katechizm wskazuje na konkretne zachowania, które mogą być oceniane jako moralnie niedopuszczalne, nawet w małżeństwie. Wśród nich pojawiają się m.in.:
- świadome wykluczanie płodności (np. stosowanie środków antykoncepcyjnych),
- działania oddzielające akt seksualny od jego naturalnego celu, czyli przekazywania życia,
- praktyki uprzedmiotawiające współmałżonka,
- brak zgody lub przymus w relacji intymnej,
- zamknięcie się na dobro drugiej osoby i egoistyczne podejście do współżycia.
Kościół uznaje, że takie działania mogą naruszać godność osoby oraz sens małżeństwa.
Nie wszystko, co dozwolone, jest moralne
Katechizm przypomina, że nawet w małżeństwie nie każda forma aktywności seksualnej jest akceptowana. Granice wyznaczają nie tylko przepisy religijne, ale również pojęcie godności człowieka i sensu relacji małżeńskiej.
