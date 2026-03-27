Jarmark Wielkanocny w Białymstoku 2026. Co można kupić i zobaczyć?

Jacek Chlewicki
2026-03-27 11:14

W centrum Białegostoku ponownie pojawi się świąteczna atmosfera. Już w ostatni weekend marca mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzić Jarmark Wielkanocny, który wypełni Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego kolorami, zapachami i tradycyjnym rękodziełem.

Autor: Tomeqs/ Shutterstock

Jarmark Wielkanocny 2026 – kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–29 marca 2026 roku przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Stoiska będą dostępne dla odwiedzających codziennie w godzinach 10:00–17:00.

Rękodzieło i świąteczne produkty

Na miejscu odstępna będzie szeroka oferta unikalnych wyrobów tworzonych przez lokalnych rzemieślników. Wśród nich znajdą się m.in.:

  • świece dekoracyjne
  • ceramika użytkowa i ozdobna
  • biżuteria handmade
  • palmy wielkanocne
  • pisanki
  • kosmetyki naturalne

To okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne dekoracje oraz prezenty związane ze świętami wielkanocnymi.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe wydarzenia towarzyszące. W programie znalazły się:

  • warsztaty niedzielne
  • pokazy rękodzielnicze i spożywcze
  • animacje dla dzieci
  • dmuchańce dostępne przez cały czas trwania jarmarku

Tradycja jarmarków wielkanocnych w Polsce

Jarmarki wielkanocne mają w Polsce długą tradycję, sięgającą dawnych targów organizowanych przed świętami. Były one miejscem, gdzie można było kupić produkty potrzebne do przygotowania świąt – od żywności po dekoracje. Z czasem stały się także przestrzenią spotkań mieszkańców oraz promocji lokalnego rzemiosła.

Współczesne jarmarki nawiązują do tych zwyczajów, łącząc tradycję z nowoczesną formą wydarzeń plenerowych. To nie tylko handel, ale także możliwość poznania regionalnych produktów, udziału w warsztatach i spędzenia czasu w świątecznej atmosferze.

