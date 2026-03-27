Jarmark Wielkanocny w Białymstoku 2026. Co można kupić i zobaczyć?

Jarmark Wielkanocny 2026 – kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–29 marca 2026 roku przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Stoiska będą dostępne dla odwiedzających codziennie w godzinach 10:00–17:00.

Rękodzieło i świąteczne produkty

Na miejscu odstępna będzie szeroka oferta unikalnych wyrobów tworzonych przez lokalnych rzemieślników. Wśród nich znajdą się m.in.:

świece dekoracyjne

ceramika użytkowa i ozdobna

biżuteria handmade

palmy wielkanocne

pisanki

kosmetyki naturalne

To okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne dekoracje oraz prezenty związane ze świętami wielkanocnymi.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe wydarzenia towarzyszące. W programie znalazły się:

warsztaty niedzielne

pokazy rękodzielnicze i spożywcze

animacje dla dzieci

dmuchańce dostępne przez cały czas trwania jarmarku

Tradycja jarmarków wielkanocnych w Polsce

Jarmarki wielkanocne mają w Polsce długą tradycję, sięgającą dawnych targów organizowanych przed świętami. Były one miejscem, gdzie można było kupić produkty potrzebne do przygotowania świąt – od żywności po dekoracje. Z czasem stały się także przestrzenią spotkań mieszkańców oraz promocji lokalnego rzemiosła.

Współczesne jarmarki nawiązują do tych zwyczajów, łącząc tradycję z nowoczesną formą wydarzeń plenerowych. To nie tylko handel, ale także możliwość poznania regionalnych produktów, udziału w warsztatach i spędzenia czasu w świątecznej atmosferze.