Jarmark Wielkanocny w Białymstoku 2026. Co można kupić i zobaczyć?

Jarmark Wielkanocny 2026 – kiedy i gdzie?
Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–29 marca 2026 roku przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Stoiska będą dostępne dla odwiedzających codziennie w godzinach 10:00–17:00.
Rękodzieło i świąteczne produkty
Na miejscu odstępna będzie szeroka oferta unikalnych wyrobów tworzonych przez lokalnych rzemieślników. Wśród nich znajdą się m.in.:
- świece dekoracyjne
- ceramika użytkowa i ozdobna
- biżuteria handmade
- palmy wielkanocne
- pisanki
- kosmetyki naturalne
To okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne dekoracje oraz prezenty związane ze świętami wielkanocnymi.
Atrakcje dla dzieci i dorosłych
Organizatorzy przygotowali również dodatkowe wydarzenia towarzyszące. W programie znalazły się:
- warsztaty niedzielne
- pokazy rękodzielnicze i spożywcze
- animacje dla dzieci
- dmuchańce dostępne przez cały czas trwania jarmarku
Tradycja jarmarków wielkanocnych w Polsce
Jarmarki wielkanocne mają w Polsce długą tradycję, sięgającą dawnych targów organizowanych przed świętami. Były one miejscem, gdzie można było kupić produkty potrzebne do przygotowania świąt – od żywności po dekoracje. Z czasem stały się także przestrzenią spotkań mieszkańców oraz promocji lokalnego rzemiosła.
Współczesne jarmarki nawiązują do tych zwyczajów, łącząc tradycję z nowoczesną formą wydarzeń plenerowych. To nie tylko handel, ale także możliwość poznania regionalnych produktów, udziału w warsztatach i spędzenia czasu w świątecznej atmosferze.