Jagiellonia wróciła do treninów. ”Szukamy piłkarzy, którzy wzmocnią zespół”

Paweł Jakubowski
2026-06-23 0:42

Jagiellonia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Klub rozgląda się za piłkarzami, którzy realnie wzmocnią zespół. Pozyskanie zawodnika o profilu Pululu będzie bardzo trudne - zaznacza trener Adrian Siemieniec.

Trener Adrian Siemieniec w szarej bluzie z logo Jagiellonii, spoglądający w lewo, na tle rozmytej zieleni. Zdjęcie ilustruje powrót Jagiellonii do treningów i plany wzmocnień zespołu, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Trener Adrian Siemieniec odniósł się do plotek o jego odejściu -  Spokojnie, jak widać jestem w Białymstoku. Wspólnie z Jagiellonią rozpoczynam przygotowania - zaznaczył szkoleniowiec

Trzeba realnych wzmocnień

Po zakończeniu poprzedniego sezonu z klubu odeszła spora grupa piłkarzy, a wśród nic Afimico Pululu. Klub szuka wzmocnień, ale jak podkreśla Siemieniec, to muszą  być konkretni piłkarze.

     -  My celujemy w takich piłkarzy, aby podnosić poziom rywalizacji, a na nich trzeba trochę poczekać. Dziś możemy podpisać już pięciu czy sześciu piłkarzy, ale my chcemy ściągnąć takich , którzy nas wzmocnią, a nie uzupełnią. Pracujemy mocno, ale też musimy wytrzymać ciśnienie. - mówi Siemieniec

Kto za Pululu?

 To jest trudny temat. Nie wiem czy dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć takiego piłkarza na rynku, który w skali jeden do jednego zastąpi nam Pululu. Trudno dzisiaj znaleźć takiego piłkarza o takim profilu. Śmiem twierdzić, że nawet jeżeli taki piłkarz istnieje, to jest duże prawdopodobieństwo, że Jagiellonii zwyczajnie na niego nie stać. W tej chwili wydaje się, że naturalną kolejnością będzie zagospodarowanie Dimiego i Yousuffa. -  zaznaczył trener

Jagiellonia w najbliższych dniach będzie trenowała w ośrodku przy Elewatorskiej. 5 lipca wylatuje na obóz przygotowawczy do Austrii, gdzie zagra trzy sparingi. Rywalami będą: Polissia Żytomierz, Pafos FC i FC Nordsjelland.

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