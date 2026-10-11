"Jagiellonia perfidnie skręcona przez sędziów". Burza po meczu z Górnikiem

Paweł Jakubowski
2026-10-11 12:18

W sieci wrze, po tym co wydarzyło się w meczu Jagiellonii z Górnikiem. Nie zabrakło kontrowersji, po których pod adresem sędziego wylała się fala komentarzy. Internauci nie gryzą się w język. Wkurzenia nie kryją piłkarze, zdziwienia - eksperci.

Medyk biegnie z apteczką do leżącego piłkarza Jagiellonii. O kontrowersjach w meczu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Mariusz Piotrowski/Jagiellonia/ Materiały prasowe

Wypaczony wynik

Pierwsza sytuacja, to faul na Jesusie Imazie. Hiszpan otrzymał tak zwany "stempel", a sędzia Wojciech Myć, ani VAR nie zareagowali. Nawet sam Janicki w pomeczowej wypowiedzi przyznał, że kopnął napastnika Dumy Podlasia.

Na niezrozumiałą decyzje arbitra wskazuje Krzysztof Marciniak, dziennikarz stacji Canal+  "W każdym innym miejscu na boisku to byłby faul obrońcy.  Dziwna sprawa" 

Dosadniej o decyzję sędziego dopytuje Tomasz Hatta, redaktor naczelny iGol. "Czy Jagiellonia Białystok została perfidnie skręcona przez sędziów i to nie raz?" - Do wpisu załącza wymowną grafikę, z telewizyjnego show. 

Wkurzenie

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To był ewidentny rzut karny. Mam ślady na nodze. Dlaczego sędzia nie sprawdził VAR? W drugiej połowie, kiedy strzeliłem gola nie miał z tym problemu. Był obok akcji Andersa Klynge i wszystko widział, a później i tak zmienił decyzję - powiedział po meczu wzburzony Imaz.

Co dalej?

O wypaczeniu wyniku grzmi środowisko ekspercie i byli sędziowie. Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do tych zarzutów. Fani nie gryzą się w język, opisując sceny w meczu słowami "ustawka" po sformułowania, których nie sposób zacytować.

Internauci oczekują konsekwentnego zachowania przez Komisję Ligi, która potrafi karać za sms (kontakt Siemieńca z sędzią, który nie miał wpływ na wynik), a przymyka oko na sytuacje, które mają zasadniczy wpływ na wynik. 

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